Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:23, 2 октября 2018 417

В день рождения «Мульти-Пульти» для шиловских школьников устроили праздник

В день рождения «Мульти-Пульти» для шиловских школьников устроили праздник

В последнюю неделю сентября торговая марка «Мульти-Пульти» отмечала двухлетие со дня основания. В честь праздника главный персонаж марки Енот Мульти-Пульти устроил детские праздники, один из которых прошел 30 сентября в магазине «Канцлер» в Шилове.

Для гостей мероприятия организовали мастер-классы по рисованию и лепке, конкурсы и развлекательные интерактивы: дети рассказывали известные им факты про енотов, танцевали с аниматорами, демонстрировали спортивные навыки, проверяли свои знания грамматики и участвовали в играх на ловкость и внимательность.

Енот Мульти-Пульти приготовил для своих гостей сладкие угощения и большой праздничный торт весом 10 кг.

Все дети, пришедшие на праздник, получили подарки — мягкие игрушки, конструкторы, рюкзаки, настольные игры и наборы для творчества.

ТМ «Мульти-Пульти» является собственной торговой маркой компании «Рельеф-Центр».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:27, 2 октября 2018
Рязанцы пожаловались на открытые люки около детсада
14:50, 2 октября 2018
В Рязанском районе осудили отца, ударившего сына ножом в грудь
14:23, 2 октября 2018
В день рождения «Мульти-Пульти» для шиловских школьников устроили праздник
14:05, 2 октября 2018
В Рязани рецидивиста поймали на серии краж мобильных телефонов
12:50, 2 октября 2018
Умер народный артист России Роман Карцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Как не потерять сбережения. Эксперты рассказали о новой схеме смены пенсионного фонда

Одна из распространенных жалоб, поступающих в Банк России, — жалоба на незаконный перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 000
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 29 858
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 697
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 408
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 571
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум