В день рождения «Мульти-Пульти» для шиловских школьников устроили праздник

В последнюю неделю сентября торговая марка «Мульти-Пульти» отмечала двухлетие со дня основания. В честь праздника главный персонаж марки Енот Мульти-Пульти устроил детские праздники, один из которых прошел 30 сентября в магазине «Канцлер» в Шилове.
Для гостей мероприятия организовали мастер-классы по рисованию и лепке, конкурсы и развлекательные интерактивы: дети рассказывали известные им факты про енотов, танцевали с аниматорами, демонстрировали спортивные навыки, проверяли свои знания грамматики и участвовали в играх на ловкость и внимательность.
Енот Мульти-Пульти приготовил для своих гостей сладкие угощения и большой праздничный торт весом 10 кг.
Все дети, пришедшие на праздник, получили подарки — мягкие игрушки, конструкторы, рюкзаки, настольные игры и наборы для творчества.
ТМ «Мульти-Пульти» является собственной торговой маркой компании «Рельеф-Центр».