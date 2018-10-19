В Недостоеве из-за санитарных нарушений закрыли магазин и кафе. Об этом сообщил
Речь идет о буфете «Недостоевский» по адресу: улица Сельских Строителей, дом №3-а, а также о магазине, который располагается в доме №1-б строение 1.
Во время проверки выяснилось, что в заведениях нарушены требования законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части требований к организации общественного питания.
Райсуд признал ООО «Трамэ» и ООО «Сфера» виновными в административном правонарушении. Заведения закрыли на 60 суток.