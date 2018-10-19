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10:30, 19 октября 2018 242
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В Недостоеве из-за санитарных нарушений закрыли магазин и кафе

В Недостоеве из-за санитарных нарушений закрыли магазин и кафе

В Недостоеве из-за санитарных нарушений закрыли магазин и кафе. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

Речь идет о буфете «Недостоевский» по адресу: улица Сельских Строителей, дом №3-а, а также о магазине, который располагается в доме №1-б строение 1.

Во время проверки выяснилось, что в заведениях нарушены требования законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части требований к организации общественного питания.

Райсуд признал ООО «Трамэ» и ООО «Сфера» виновными в административном правонарушении. Заведения закрыли на 60 суток.


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1 день назад
«Огласите весь список, пожалуйста». RZN.info проверил, где по ночам продают алкоголь

«Огласите весь список, пожалуйста». RZN.info проверил, где по ночам продают алкоголь

Журналист RZN.info прошелся по открытым заведениям, чтобы выяснить, какие из них нарушают спокойствие рязанцев.

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