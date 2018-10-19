«Сбербанк» открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД

«Сбербанк» открыл клиентам, имеющим расчетный счет в банке и подключенным к оператору фискальных данных «Платформа ОФД», доступ к онлайн-решению «Товарная аналитика».

Сервис рассчитан прежде всего на микро и малый бизнес. Он предоставляется клиентам ОФД на основе анализа обезличенных фискальных данных, которые они передают с кассовой техники в ФНС.

Решение работает на базе популярного в ритейле ABC-XYZ-анализа ассортимента. Такой инструмент нужен владельцам и руководителям бизнеса для повышения эффективности продаж и более грамотного использования вложенного капитала.

«Товарная аналитика» доступна как действующим, так и будущим клиентам «Сбербанка». При этом до 31 декабря 2018 года стоимость пользования этим инструментом включается в тариф ОФД, выбранный клиентом (обслуживание ОФД сроком на год или три года).

В настоящий момент все пользователи «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) могут приобрести услуги «Платформа ОФД» в маркетплейсе интернет-банка. Предложение называется «Оператор фискальных данных». Теперь пользователи СББОЛ получат также доступ к новому решению по аналитике ассортимента от «Платформа ОФД».

«Сегодня наши небанковские сервисы помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов, которые возникают в процессе ведения бизнеса. Мы сформировали уникальный спектр услуг на рынке дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Дополнение этой линейки сервисом „Платформы ОФД“ дает корпоративным клиентам интересные технологичные инструменты для развития бизнеса», — рассказал зампредседателя банка Анатолий Попов.

Инструмент «Товарная аналитика» (анализ ассортимента) помогает ранжировать товары по стабильности спроса и величине выручки, чтобы оперативно корректировать набор продукции на полке, следить за наличием часто покупаемых позиций, работать со складскими запасами, оптимизировать логистику.