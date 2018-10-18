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18:50, 18 октября 2018 1 222
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе от пенсионных надбавок для депутатов и сенаторов

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе от пенсионных надбавок для депутатов и сенаторов

Госдума приняла в первом чтении закон об отказе от пенсионных надбавок для депутатов и сенаторов. Законопроект внесли по инициативе членов Совета Федерации и нижней палаты парламента от «Единой России», сообщил сайт партии.

Согласно законопроекту, депутаты и сенаторы имеют право отказаться от пенсионных надбавок при выходе на пенсию. По словам сенатора Вячеслава Тимченко, предлагаемая законодательная инициатива направлена на совершенствование механизмов применения социальных гарантий, установленных для членов Совфеда и депутатов Госдумы.

«В данном случае, специальные нормы носят не императивный, а диспозитивный характер. Дело каждого депутата или члена Совета Федерации — быть ему таким, как другие граждане, делать такое заявление, принимать на себя такую ответственность, воспользоваться ли тем правом, которое есть», — пояснил он.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, предлагаемый документ дает право депутатам и сенаторам самим принять решение об отказе от пенсий.

Ранее о готовности добровольно отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы от «Единой России».

Отмечается, что в список сенаторов, готовых добровольно отказаться от надбавки к пенсии, вошли Андрей Турчак и Рауф Арашуков. Первыми, кто выступил с аналогичным заявлением среди представителей Госдумы стали замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко и сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.


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