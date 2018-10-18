Число жертв нападения в керченском колледже возросло до 20

Число погибших в результате нападения в керченском политехническом колледже возросло до 20. Об этом передает
Он рассказал, что последний катафалк привез в морг тела четверых человек, а не троих, как было известно ранее.
Помимо этого, пострадали около 50 человек. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.
В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил
Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.
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