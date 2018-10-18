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8:33, 18 октября 2018 3 885
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Число жертв нападения в керченском колледже возросло до 20

Число жертв нападения в керченском колледже возросло до 20

Число погибших в результате нападения в керченском политехническом колледже возросло до 20. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замглавы городской администрации Дилявера Мельгазиева.

Он рассказал, что последний катафалк привез в морг тела четверых человек, а не троих, как было известно ранее.

Помимо этого, пострадали около 50 человек. Десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся и преподавателям.

Позже 18-летний молодой человек покончил с собой.

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Фото «Керчь.ФМ»


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