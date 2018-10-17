В среду, 17 октября, в Рязани открылся третий Всероссийский форум русского языка, посвященный наследию академика Срезневского.
Участниками мероприятия стали студенты более 30 вузов и 28 регионов России. Впервые на форум приехали представители Донецкого национального университета.
По словам доктора филологических наук и профессора РГУ Ольги Вороновой, русский язык объединяет все славянские народы. «Русский язык является мостом мира с другими народами», — заявила она.
Приветствуя участников форума, ректор РГУ Андрей Минаев отметил, что форум является «великим средством продвижения русского языка, поэзии и литературы».
На круглом столе рязанцы и гости города обсудили участие вузов в изучении и продвижении русского языка.
Напомним, форум русского языка продлится три дня. Его полную программу можно посмотреть