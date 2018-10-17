В России 70% детей страдают ожирением. Врачи забили тревогу по этому поводу. Об этом сообщила газета «
Как рассказала изданию врач-педиатр Светлана Зайцева, бороться с данной проблемой нужно еще с внутриутробного периода развития будущего человека. Ожирение детей можно предотвратить назначением диеты будущим мамам, которая ограничивает употребление рыбы и молочных продуктов.
Кроме того, как сказала Зайцева, начинать прикорм нужно с полугодовалого возраста малыша, причем не с соков, в которых много глюкозы, а с овощных и мясных пюре, что устраняет дефицит железа в детском организме.
Российский врач-диетолог Алексей Ковальков добавил, что склонность к ожирению нужно определять с раннего детства с помощью генетического анализа, а диетологию преподавать с первого класса школы.
Отмечается, что в 1980 году из 10 детей полнота отмечалась только у одного ребенка.
Среди взрослых россиян этой болезнью страдают каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина.