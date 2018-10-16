Губернатор поздравил рязанку со столетним юбилеем

Во вторник, 16 октября, Николай Любимов поздравил труженицу тыла Анну Данилкину со столетием. Глава региона вручил ей знак «240 лет Рязанской губернии». Об этом сообщил
Анна Данилкина родилась 16 октября 1918 года в Свердловской области. Работала в городе Красновишерск Пермского края воспитателем в детском саду. Общий стаж работы в системе дошкольного образования более 40 лет. Женщина рано стала вдовой, осталась одна с шестью детьми. Муж работал на шахте и погиб в 1961 году в результате несчастного случая. В Рязань к дочерям она переехала в 1985 году. Сейчас у нее 11 внуков и 20 правнуков.
Юбилей женщина отмечала в кругу семьи вместе с дочерьми и самым младшим правнуком Даниилом.
Губернатор поблагодарил именинницу за тяжелый труд по восстановлению страны в послевоенные годы и воспитанию подрастающего поколения.
«Такие люди, как Вы внесли неоценимый вклад в развитие государства. Спасибо за Ваш самоотверженный труд, за детей, которых вы воспитали. В этом году мы празднуем 240 лет со времени образования Рязанской губернии. Медали, посвященные этой дате, вручаются самым достойным жителям области, таким как Вы» — сказал Любимов.
Фото с сайта правительства Рязанской области.