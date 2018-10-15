Рязанец обокрал девятилетнюю школьницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный отобрал у ее дочери сотовый телефон. По ее словам, девочка гуляла недалеко от своего дома на улице Загородной, когда к ней подошел незнакомый мужчина и вырвал телефон из рук.
Со слов пострадавшей девочки полицейские составили портрет нападавшего. Ориентировку передали нескольким нарядам, и вскоре полицейские остановили прохожего, внешне похожего на разыскиваемого злоумышленника.
К ограблению оказался причастен 52-летний рязанец. Отмечается, что он был пьян и «не мог внятно объяснить мотивы своих действий».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой ему грозит до четырех лет лишения свободы.