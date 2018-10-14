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8:55, 14 октября 2018 1 398
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В Горроще столкнулись два автомобиля

В Горроще столкнулись два автомобиля

На улице Татарской столкнулись два автомобиля. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером в субботу, 13 октября.

Подробностей о произошедшем пока нет.


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