Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут американца Соннена. Видео

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе одержал победу над американцем Чейлом Сонненом. Бой завершился техническим нокаутом после первого раунда, передает РИА «
Следующим соперником Емельяненко станет станет боец Райан Бэйдер, который ранее победил Мэтта Митриона.
Напомним, в прошлое воскресенье Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бое с Конором Макгрегором. После боя за рингом
🐐 #Bellator208 pic.twitter.com/zZ9pJcZhf8— Bellator MMA (@BellatorMMA) 14 октября 2018 г.