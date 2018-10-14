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11:39, 14 октября 2018 193
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Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут американца Соннена. Видео

Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут американца Соннена. Видео

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе одержал победу над американцем Чейлом Сонненом. Бой завершился техническим нокаутом после первого раунда, передает РИА «Новости».

Следующим соперником Емельяненко станет станет боец Райан Бэйдер, который ранее победил Мэтта Митриона.

Напомним, в прошлое воскресенье Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бое с Конором Макгрегором. После боя за рингом началась массовая драка, из-за которой Нурмагомедова и Макгрегора временно отстранили от боев.


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