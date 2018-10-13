День учителя предложили сделать выходным. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает
Документ вынесли на рассмотрение экспертного совета «Единой России». Позже его представят в нижней палате парламента.
Как отметил автор инициативы, она призвана продемонстрировать «особую государственную и общественную значимость работы учителей».
По словам Вострецова, законопроект сможет предоставить соцподдержку преподавателям и поднять их статус в обществе.