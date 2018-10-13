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16:07, 13 октября 2018 971
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День учителя предложили сделать выходным

День учителя предложили сделать выходным

День учителя предложили сделать выходным. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, передает RT.

Документ вынесли на рассмотрение экспертного совета «Единой России». Позже его представят в нижней палате парламента.

Как отметил автор инициативы, она призвана продемонстрировать «особую государственную и общественную значимость работы учителей».

По словам Вострецова, законопроект сможет предоставить соцподдержку преподавателям и поднять их статус в обществе.


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