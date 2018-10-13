В Старожиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело мужчины подняли около 16:00 в субботу, 13 октября, из пруда около деревни Медвежье.
На место выезжали четыре человека на одном автомобиле. В поисках использовали одно плавсредство.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Старожиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело мужчины подняли около 16:00 в субботу, 13 октября, из пруда около деревни Медвежье.
На место выезжали четыре человека на одном автомобиле. В поисках использовали одно плавсредство.
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