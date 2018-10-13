Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:57, 13 октября 2018 921
 0    0

В Старожиловском районе утонул мужчина

В Старожиловском районе утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Старожиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тело мужчины подняли около 16:00 в субботу, 13 октября, из пруда около деревни Медвежье.

На место выезжали четыре человека на одном автомобиле. В поисках использовали одно плавсредство.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:37, 13 октября 2018
В ДТП с загоревшимся под Рязанью автомобилем погибли два человека
19:24, 13 октября 2018
Под Рязанью загорелся автомобиль. Видео
17:57, 13 октября 2018
В Старожиловском районе утонул мужчина
17:40, 13 октября 2018
Пробку на Солотчинском шоссе спровоцировали несколько ДТП
13:21, 13 октября 2018
В Черном море затонул панамский грузовой теплоход
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 405
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
21:36, 9 октября 2018 19 180
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 411
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
13:31, 3 октября 2018 16 057
Любимов поздравил лучших учителей области
11:26, 2 октября 2018 13 826
В Скопинском районе «четверка» влетела в «КамАЗ», водитель погиб 1
Все новости
Форум