Российские футболисты сыграли вничью со шведами. Обзор

Сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией. Встреча прошла 11 октября в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.
Капитаном команды после
В воротах национальной сборной дебютировал футболист бразильского происхождения Маринато Гильерме, по ходу матча ему удалось сделать несколько сейвов.
В двух первых играх группового этапа Лиги наций Россия набрала четыре очка.
В следующий раз команда встретится со Швецией 20 ноября в Стокгольме. До этой встречи российская сборная сыграет с турками в Сочи 14 октября.