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9:40, 12 октября 2018 477
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Российские футболисты сыграли вничью со шведами. Обзор

Российские футболисты сыграли вничью со шведами. Обзор

Сборная России по футболу сыграла вничью со Швецией. Встреча прошла 11 октября в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.

Капитаном команды после ухода Игоря Акинфеева на постоянной основе стал нападающий Артем Дзюба. Вместе с ним в стартовом составе вышли Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Марио Фернандес, Константин Рауш, Роман Зобнин, Юрий Газинский, Алексей Ионов, Александр Головин и Денис Черышев.

В воротах национальной сборной дебютировал футболист бразильского происхождения Маринато Гильерме, по ходу матча ему удалось сделать несколько сейвов.

В двух первых играх группового этапа Лиги наций Россия набрала четыре очка.

В следующий раз команда встретится со Швецией 20 ноября в Стокгольме. До этой встречи российская сборная сыграет с турками в Сочи 14 октября.


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