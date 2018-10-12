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17:03, 12 октября 2018 106

Директором филиала «Ново-Рязанской ТЭЦ» назначили Сергея Кислицина

Директором филиала «Ново-Рязанской ТЭЦ» назначили Сергея Кислицина

В среду, 10 октября, директором рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» назначили Сергея Николаевича Кислицина. Ранее он работал директором филиала «Печорская ГРЭС» ПАО «Интер РАО — Электрогенерация», сообщили в пресс-службе компании.

Сергей Кислицин родился 17 февраля 1965 года в поселке Тиличеть-2 Красноярского края. В 1983—1985 годах служил в армии. В 1993 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Профессиональную деятельность начал в 1985 году на Красноярской ТЭЦ-2 машинистом-обходчиком по котельному оборудованию. Работал начальником смены котельного цеха, начальником смены станции на Красноярской ТЭЦ-3 АООТ «Красноярскэнерго».

С 1995 по 2003 год прошел трудовой путь: старший начальник смены станции, заместитель главного инженера по эксплуатации, директор Сосновоборской ТЭЦ — филиала ОАО «Красноярскэнерго» (в настоящее время- Красноярская ТЭЦ-4).

В 2003 году назначен директором Новосибирской ТЭЦ-4 филиала «Генерация» ОАО «Новосибирскэнерго».

В 2005—2006 годах работал в должности заместителя генерального директора по реализации инвестиционных программ и капитальному строительству ОАО «Южная генерирующая компания-ТГК-8».

С 2008 года по сентябрь 2018 года возглавлял Печорскую ГРЭС.

Кислицин награжден Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики России (1999 год), в 2005 году приказом Министерства энергетики России ему присвоили звание «Почетный энергетик».

В 2013—2015 годах избирался депутатом Совета муниципального района «Печора» Республики Коми, работал на неосвобожденной основе главой муниципального района «Печора» — председателем Совета этого района.


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