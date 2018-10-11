Медведев вручил госнаграду сараевскому руководителю

Директора ООО «Ока-молоко» ОП № 5 Владимира Петюшина наградили знаком «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Об этом сообщил
Награду сараевскому руководителю вручил премьер-министр России Дмитрий Медведев на юбилейной агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.
Петюшин работает в АПК около 30 лет, 15 из которых возглавляет сельхозпредприятие в селе Ягодное. Оно специализируется на производстве растений.
«Благодарю за то, что высоко оценили мою работу. Это возможно, когда всю жизнь занимаешься своим делом, находишь понимание с коллективом. Без людей, любящих землю, преданно работающих на ней, хозяйству не добиться хороших результатов. Будем и в дальнейшем оправдывать доверие Президента и Правительства», — сказал директор.
Рязанская область во главе зампреда правительства региона Виталия Артемова принимает участие в аграрном форуме. В состав делегации вошли министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, специалисты предприятий АПК и представители научной сферы.
В экспозиции региона представили продукцию более 40 сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств, из них 7 предприятий — в традиционной части выставки.