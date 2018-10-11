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11:59, 11 октября 2018 989
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А что в кино? «Человек на Луне», «Без меня» и другие премьеры недели

А что в кино? «Человек на Луне», «Без меня» и другие премьеры недели

Мы продолжаем знакомить наших читателей с новинками, которые каждую неделю появляются на экранах кинотеатров. На этой неделе зрителям предстоит непростой выбор: все премьеры так или иначе стоят внимания.

Довольно сложно выделить какую-то одну картину — здесь и участники кинофестивалей, среди которых «Человек на Луне» — художественный фильм про Нила Армстронга, и новинки российского кинематографа, такие как драма «Без меня», мультфильмы, документальное кино, и многое другое.

Расскажем о них подробнее в нашем обзоре в разделе «Афиша».


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