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12:00, 10 октября 2018 1 879
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Рязанский художник подарил картину известной актрисе

Рязанский художник подарил картину известной актрисе

Рязанский художник Алексей Акиндинов завершил картину, которую посвятил и подарил известной актрисе Инне Чуриковой. Об этом сообщил сайт художника.

Работу Акиндинов закончил накануне 75-летнего юбилея артистки. Произведение создавалось около года.

В сюжете живописец использовал образы Чуриковой из фильма «Начало» 1970 года, где она играла роль Паши Строгановой.

Также на холсте отразилась недавняя роль Чуриковой в спектакле «Аудиенция», премьера которого состоялась в «Театре наций» в апреле 2017 года.

Супруг актрисы — кинорежиссер и артист РСФСР Глеб Панфилов — высоко оценил картину.


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