Рязанский художник подарил картину известной актрисе

Рязанский художник Алексей Акиндинов завершил картину, которую посвятил и подарил известной актрисе Инне Чуриковой. Об этом сообщил сайт художника.
Работу Акиндинов закончил накануне 75-летнего юбилея артистки. Произведение создавалось около года.
В сюжете живописец использовал образы Чуриковой из фильма «Начало» 1970 года, где она играла роль Паши Строгановой.
Также на холсте отразилась недавняя роль Чуриковой в спектакле «Аудиенция», премьера которого состоялась в «Театре наций» в апреле 2017 года.
Супруг актрисы — кинорежиссер и артист РСФСР Глеб Панфилов — высоко оценил картину.