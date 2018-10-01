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18:10, 1 октября 2018 240
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В России отзовут почти 145 тысяч автомобилей Mitsubishi

В России отзовут почти 145 тысяч автомобилей Mitsubishi

В России отзовут 144 856 автомобилей Mitsubishi (Outlander PHEV, Outlander, ASX). Об этом сообщил сайт Росстандарта.

Отзову подлежат 106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, с VIN-кодами согласно приложению. Автомобили отзовут из-за возможного снижения эффективности стояночного тормоза.

Владельцы смогут предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Чтобы определить, попадает ли транспортное средства под отзыв, нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все работы проведут бесплатно.


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