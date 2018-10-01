«Сбербанк» и гипермаркет Hoff запустили совместную акцию

Среднерусский банк ПАО «
Сертификаты номиналом 25 тысяч рублей дают право на скидку в 20%. При оформлении ипотеки клиент получает два сертификата, то есть, выгода при покупке товаров может составить до 50 тысяч рублей.
Акция действует до 31 декабря 2018 года, воспользоваться скидкой можно до 28 февраля 2021 года.
«Когда переезжаешь в долгожданную квартиру, хочется сразу сменить атмосферу, создать новую уютную обстановку. Но многие сталкиваются с финансовым вопросом, ведь покупка предметов интерьера — всегда дополнительные расходы. Надеюсь, что выгода от акции поможет нашим клиентам в реализации их мечты», — отметила зампредседателя Среднерусского банка Нонна Звягинцева.
Напомним, с начала 2018 года снижены процентные ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования «Сбербанка». Величина базовой ставки варьируется от 7,1% до 9,5% годовых при условии страхования жизни и подтверждения дохода заемщика.