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11:35, 1 октября 2018 259

«Сбербанк» и гипермаркет Hoff запустили совместную акцию

«Сбербанк» и гипермаркет Hoff запустили совместную акцию

Среднерусский банк ПАО «Сбербанк» и Hoff запустили совместную акцию. По ее условиям, при оформлении ипотеки в Среднерусском банка клиенты могут получить сертификат на покупку мебели и товаров для дома в сети гипермаркетов и интернет-магазине Hoff.

Сертификаты номиналом 25 тысяч рублей дают право на скидку в 20%. При оформлении ипотеки клиент получает два сертификата, то есть, выгода при покупке товаров может составить до 50 тысяч рублей.

Акция действует до 31 декабря 2018 года, воспользоваться скидкой можно до 28 февраля 2021 года.

«Когда переезжаешь в долгожданную квартиру, хочется сразу сменить атмосферу, создать новую уютную обстановку. Но многие сталкиваются с финансовым вопросом, ведь покупка предметов интерьера — всегда дополнительные расходы. Надеюсь, что выгода от акции поможет нашим клиентам в реализации их мечты», — отметила зампредседателя Среднерусского банка Нонна Звягинцева.

Напомним, с начала 2018 года снижены процентные ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования «Сбербанка». Величина базовой ставки варьируется от 7,1% до 9,5% годовых при условии страхования жизни и подтверждения дохода заемщика.


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