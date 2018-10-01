Рязанский городской сайт отмечает 14-летие. Официально 1 октября считается днем основания RZN.info.
За эти годы сайт стал одним из самых популярных новостных порталов в регионе. Ежедневно мы
Несколько лет назад мы стали заниматься
Еще несколько разделов на сайте посвящены строительству домов в Рязани и за городом — «
Наша страница во «ВКонтакте» насчитывает более 26 тысяч человек, в Instagram — более 19 тысяч подписчиков.
Мы регулярно разыгрываем призы для наших читателей и проводим опросы.
Видимо, поэтому нас так любят читатели: аудитория сайта RZN.info — около 50 тысяч человек в сутки и около 600 тысяч в месяц.
Мы благодарим своих читателей за то, что они нам доверяют и остаются с нами.