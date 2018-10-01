Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:49, 1 октября 2018 597
 1    0

Рязанский городской сайт отмечает 14-летие 1

Рязанский городской сайт отмечает 14-летие

Рязанский городской сайт отмечает 14-летие. Официально 1 октября считается днем основания RZN.info.

За эти годы сайт стал одним из самых популярных новостных порталов в регионе. Ежедневно мы рассказываем читателям о событиях, которые происходят в Рязанской области. Помимо авторских новостей на сайте, мы пишем о киноновинках, спектаклях и праздниках в разделе «Афиша», оперативно об изменении курсов валют — в разделе «Банки», готовим познавательные и развлекательные материалы в разделе «Тесты».

Несколько лет назад мы стали заниматься спецпроектами — каждая новая публикация вызывает большой отклик у читателей, некоторые из спецпроектов становились победителями журналистского конкурса «Хрустальный журавль».

Еще несколько разделов на сайте посвящены строительству домов в Рязани и за городом — «Новостройки» и «Загородное жилье».

Наша страница во «ВКонтакте» насчитывает более 26 тысяч человек, в Instagram — более 19 тысяч подписчиков.

Мы регулярно разыгрываем призы для наших читателей и проводим опросы.

Видимо, поэтому нас так любят читатели: аудитория сайта RZN.info — около 50 тысяч человек в сутки и около 600 тысяч в месяц.

Мы благодарим своих читателей за то, что они нам доверяют и остаются с нами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «СМИ»
11:49, 1 октября 2018
Рязанский городской сайт отмечает 14-летие 1
12:33, 19 июля 2018
Путин утвердил звание «Заслуженного журналиста России»
15:02, 29 апреля 2018
Рязанским журналистам предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе
15:52, 14 марта 2018
Руководитель службы новостей и редактор RZN.info в прямом эфире ответят на вопросы рязанцев 4
17:44, 12 января 2018
Редакция RZN.info получила еще одного «Хрустального журавля». Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 37 121
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
17:34, 17 сентября 2018 27 678
Устроивший ДТП на улице Новой водитель скрутил с машины номера — очевидцы 25
15:09, 28 сентября 2018 27 519
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 460
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 19 544
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум