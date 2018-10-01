Рязанский городской сайт отмечает 14-летие. Официально 1 октября считается днем основания RZN.info.

За эти годы сайт стал одним из самых популярных новостных порталов в регионе. Ежедневно мы рассказываем читателям о событиях, которые происходят в Рязанской области. Помимо авторских новостей на сайте, мы пишем о киноновинках, спектаклях и праздниках в разделе « Афиша », оперативно об изменении курсов валют — в разделе « Банки », готовим познавательные и развлекательные материалы в разделе « Тесты ».

Несколько лет назад мы стали заниматься спецпроектами — каждая новая публикация вызывает большой отклик у читателей, некоторые из спецпроектов становились победителями журналистского конкурса «Хрустальный журавль».

Еще несколько разделов на сайте посвящены строительству домов в Рязани и за городом — « Новостройки » и « Загородное жилье ».

Наша страница во «ВКонтакте» насчитывает более 26 тысяч человек, в Instagram — более 19 тысяч подписчиков.

Мы регулярно разыгрываем призы для наших читателей и проводим опросы.

Видимо, поэтому нас так любят читатели: аудитория сайта RZN.info — около 50 тысяч человек в сутки и около 600 тысяч в месяц.

Мы благодарим своих читателей за то, что они нам доверяют и остаются с нами.