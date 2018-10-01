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12:36, 1 октября 2018 478
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Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Капитан и вратарь российской команды по футболу Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной, в состав которой вошел в 2004 году. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», — заявил спортсмен.

Акинфеев признался, что для него было «огромной честью» выводить команду на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Этот момент он назвал пиком своей карьеры.

По словам вратаря, 15 лет в сборной — огромный срок. Он подчеркнул, что с каждым годом становится все труднее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.

«Сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА», — сказал футболист.

Акинфеев поблагодарил тренеров и партнеров, с которыми работал в сборной, а также болельщиков. «Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь», — заключил вратарь.

Фото с сайта ЦСКА


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