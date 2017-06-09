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21:10, 9 июня 2017 61 437
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Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 4

Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани

Врио губернатора Николай Любимов устроил семье прогулку по Рязани. Вечером в пятницу, 9 июня, политик с женой и младшей дочерью прошелся от здания правительства до Почтовой, где в это время проходил фестиваль ко Дню России. «Подбелку» они дважды — туда и обратно — прошли без традиционного для таких случаев сопровождения городских чиновников.

Первыми из участников фестиваля Любимова заметно заинтересовали мусульмане. Он принял в подарок афганский халат, пообещав носить его дома, но от плова отказался. Зато позже вся семья попробовала квас Рязанского хлебозавода №3 и глава купил буханку Бородинского.

На обратном пути к гуляющим присоединился председатель облдумы Аркадий Фомин. Любимов купил у мастеров двух вязаных зайцев для дочери и игольницу, Фомин — маленькую деревянную лошадку. Первому, кроме того, подарили футболку и открытку. Также они с дочерью нарисовали триколоры и получили брелки со своими рисунками.

Политик рассказал журналистам, что наслышан о пятничных фестивалях на Почтовой, но из-за рабочих поездок не мог попасть на них и теперь решил воспользоваться шансом. «Людей действительно много, мне кажется, что это очень популярное место в городе. Жалко, что на других бульварах и аллеях людей мало, но я думаю, что и там можно проводить какие-то районные мероприятия», — поделился он впечатлениями.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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