В Сбербанке произошел технический сбой в обслуживании карт. В течение 40 минут нельзя было снять наличные или сделать перевод, передает «
«Инцидент произошел в 16.40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений», — отметили в пресс-службе банка.
В крупнейшей российской кредитной организации заявили, что сбой затронул менее десяти процентов операций с использованием пластиковых карт.