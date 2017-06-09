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19:23, 9 июня 2017 24
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В Сбербанке произошел технический сбой в обслуживании карт

В Сбербанке произошел технический сбой в обслуживании карт

В Сбербанке произошел технический сбой в обслуживании карт. В течение 40 минут нельзя было снять наличные или сделать перевод, передает «РИА Новости».

«Инцидент произошел в 16.40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений», — отметили в пресс-службе банка.

В крупнейшей российской кредитной организации заявили, что сбой затронул менее десяти процентов операций с использованием пластиковых карт.


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8 часов назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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