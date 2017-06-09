Суд вынес приговор рязанцу, насмерть сбившему пенсионерку 1 января. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.
Примерно в 8 часов утра 1 января 2014 года в рабочем поселке Сараи водитель сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Женщина спешила на утреннюю службу в церковь.
Установлено, что в момент ДТП мужчина бы пьян. Кроме того, его лишили права управления транспортом. При этом на ветровом стекле и стеклах передних дверей его машины была тонировка.
Осужденный в суде свою вину не признал. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.