В одном из рязанских ТЦ женщина украла 70 тысяч из сумки продавца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
Этот случай произошел в марте. Сумка была в примерочной.
Отмечается, что ранее женщину дважды привлекали к уголовной ответственности за совершения аналогичных преступлений.
31-летней горожанке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.