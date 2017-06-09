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20:05, 9 июня 2017 4 901
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В одном из рязанских ТЦ женщина украла 70 тысяч из сумки продавца

В одном из рязанских ТЦ женщина украла 70 тысяч из сумки продавца

Фото: Pixabay.com

В одном из рязанских ТЦ женщина украла 70 тысяч из сумки продавца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

Этот случай произошел в марте. Сумка была в примерочной.

Отмечается, что ранее женщину дважды привлекали к уголовной ответственности за совершения аналогичных преступлений.

31-летней горожанке предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.


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