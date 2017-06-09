Рязанец проведет более двух лет в колонии за выращивание конопли в шкафу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
С октября по декабрь 2016 года безработный мужчина в своей квартире выращивал коноплю. Растения он прятал в шкафу, где была лампа дневного света. В конце декабря он собрал верхушки и листья конопли для личного употребления. Более двух килограммов наркотиков мужчина прятал в кладовой.
32-летнего рязанца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Его приговорили к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима.