Рязанец получил 4,5 года колонии за нападение на распространителя листовок

Рязанец получил 4,5 года колонии общего режима за нападение на распространителя листовок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
9 сентября 2016 года днем 24-летний рязанец заметил распространителя листовок, который разносил материалы по почтовым ящикам, в подъезде одного из домов Московского района.
Злоумышленник высказал распространителю претензии и потребовал показать портфель. Он воспользовался моментом и ударил молодого человека кулаком в лицо. Затем он залез в карман пострадавшего, взял оттуда телефон стоимостью 4 750 рублей и толкнул его рукой. От этого распространитель упал на лестничной площадке.
Рязанца осудили приговором Московского районного суда по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ