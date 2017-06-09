Рязанцу дали условный срок за попытку угнать машину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
В декабре 2016 года 34-летний рязанец сел в чужой автомобиль и уехал. Его задержали правоохранители.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор в законную силу еще не вступил.