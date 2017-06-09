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19:40, 9 июня 2017 3 680
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Приставы вместе с автоинспекторами выявили 34 должника на рязанских дорогах. Фото

Приставы вместе с автоинспекторами выявили 34 должника на рязанских дорогах. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Приставы вместе с сотрудниками ГИБДД выявили 34 должника на рязанских дорогах. Рейд прошел в пятницу, 9 июня, на Дягилевском и Михайловском постах ДПС.

В рамках первого этапа акции «Должник» приставы искали уклоняющихся от выплат рязанцев. Максимальная сумма штрафа в ходе рейда составила пять тысяч рублей. При этом должник не знал о штрафе.

Всего за несколько часов проверили 80 машин. Около трети водителей оказалась должниками со штрафами ГИБДД. 20 рязанцев предоставили копии документов об оплате задолженности на сумму 14 тысяч рублей.

Один мужчина оплатил штраф в 500 рублей на месте по квитанционной книжке.

Тринадцати должникам вручили требование о вызове на прием к судебному приставу.

Ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по региону Елизавета Дмитриева отметила, что в ходе рейда приставы могут арестовать машину, если сумма долга будет значительной.

По ее словам, подобные мероприятия в регионе будут продолжатся.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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