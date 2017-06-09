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21:53, 9 июня 2017 950
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Из-за ремонта временно изменится расписание рязанских электричек

Из-за ремонта временно изменится расписание рязанских электричек

Из-за ремонта временно изменится расписание рязанских электричек. Об этом сообщил сайт МЖД.

Железнодорожники займутся модернизацией первого главного пути в районе станции Луховицы. Работы запланированы на 9, 19, 20 и 22 июня. Их будут проводить во время технологических «окон» с 6:00 до 15:40.

«В дни ремонта изменится расписание нескольких утренних и дневных электричек, выполняющих рейсы между Москвой и городами Коломна (станция Голутвин), Дивово и Рязань — они выполнят укороченные маршруты или будут временно выведены из расписания. У незначительного числа электропоездов изменится время отправления и прибытия», — отметили в МЖД.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Отмечается, что в дни ремонта переезды у станции Луховицы будут работать по специальному графику.


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