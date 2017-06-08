Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор составил «белый список» из более чем двух тысяч интернет-ресурсов, блокировать которые нельзя. Этот список ведомство разослало российским провайдерам, передает
В список попали ресурсы российских официальных ведомств, поисковики Google и Yandex, социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, а также видеохостинг YouTube и другие.
Отмечается, что «белый список» был создан после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-адресов начали включать государственные интернет-ресурсы и некоторые известные сайты.