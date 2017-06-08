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9:25, 8 июня 2017 128
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Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор составил «белый список» сайтов

Роскомнадзор составил «белый список» из более чем двух тысяч интернет-ресурсов, блокировать которые нельзя. Этот список ведомство разослало российским провайдерам, передает РБК.

В список попали ресурсы российских официальных ведомств, поисковики Google и Yandex, социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, а также видеохостинг YouTube и другие.

Отмечается, что «белый список» был создан после того, как в DNS запрещенных сайтов IP-адресов начали включать государственные интернет-ресурсы и некоторые известные сайты.


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