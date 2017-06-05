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14:53, 5 июня 2017 160
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В Китае появился самый быстрый в мире лифт

В Китае появился самый быстрый в мире лифт

Фото: Pixabay.com

В Китае появился самый быстрый в мире лифт. Он может развивать скорость до 75,6 километров в час, пишет «Комсомольская правда. Москва».

Лифт установили в здании финансового центра CTF Finance Center на юге КНР. Его построила японская компания. До крыши здания высотой 530 метров он способен доехать за 25 секунд.

Такую скорость зафиксировали во время испытаний. В эксплуатации лифт будет работать медленнее — со скоростью 72 километра в час. Отмечается, что поднимается он быстрее, чем спускается. Со скоростью 36 километров в час он доедет до первого этажа за минуту.

Ранее рекордная скорость лифта составляла 69 километров в час. Он установлен в Шанхае.


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