Двух рязанских подростков будут судить за угон машин

Двух кадомских подростков будут судить за угон машин. Об этом сообщило издательство «
В декабре юноши 1999 и 2001 годов рождения угоняли автомобили из гаражей своих односельчан. 6 декабря они взяли автомобиль Kia Sportage из гаража жительницы Кадома, а 8 декабря — «ВАЗ 21070» из гаража другого жителя рабочего поселка. В обоих случаях подростки не успели покататься на машинах: в первый раз они съехали в кювет, во второй раз — застряли в сугробе.
Как установили правоохранители, старший из юношей также совершал кражи из сарая и гаража.
После утверждения прокурором Кадомского района обвинительного заключения уголовное дело передали в суд. Их обвиняют по статьям «кража» и «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».