Вслед за Генпланом «Есенинскую Русь» внесут в Правила застройки Солотчи

Достопримечательное место «Есенинская Русь» внесут в Правила землепользования и застройки Рязани. Постановление городской администрации о подготовке изменений в документ официально опубликовано в четверг, 15 июня.
В границы «Есенинской Руси» попадает часть Солотчи. В мае 2017 года их
Утвердить изменения в Правила должна городская дума, перед этим проект пройдет публичные слушания. Предложения по его разработке будет до 22 июня принимать комиссия по землепользованию и застройке: улица Введенская, дом №107, кабинет №212.