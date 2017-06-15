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13:12, 15 июня 2017 109
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Вслед за Генпланом «Есенинскую Русь» внесут в Правила застройки Солотчи

Вслед за Генпланом «Есенинскую Русь» внесут в Правила застройки Солотчи

Достопримечательное место «Есенинская Русь» внесут в Правила землепользования и застройки Рязани. Постановление городской администрации о подготовке изменений в документ официально опубликовано в четверг, 15 июня.

В границы «Есенинской Руси» попадает часть Солотчи. В мае 2017 года их нанесли на Генплан города.

Утвердить изменения в Правила должна городская дума, перед этим проект пройдет публичные слушания. Предложения по его разработке будет до 22 июня принимать комиссия по землепользованию и застройке: улица Введенская, дом №107, кабинет №212.


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