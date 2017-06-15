В рязанских больницах запустили проект по сокращению очередей. Об этом рассказал врио губернатора Николай Любимов журналистам в четверг, 15 июня.
Он отметил, что в рязанской больнице № 6 и городской детской поликлинике № 7 реализуется федеральный
«Он не потребует колоссальных затрат, но позволит сократить время, которое пациенты проводят в ожидании приема. Также проект систематизирует работу специалистов, регистратур, лабораторий», — отметил глава региона.
По его словам, в ближайшее время он будет запущен в детской городской поликлинике № 1 и в рязанской ЦРБ.
«Пациенты смогут записаться на прием по интернету или телефону и не ожидать получения карточек в регистратуре, они будут уже у специалиста. Им нужно будет в определенное время подойти к врачу», — подчеркнул Любимов.
По его словам, время ожидания в таких больницах должно составить 5-10 минут, а очереди сократиться.
«Кроме того, в проект входит компьютерная программа, которая будет направлять людей сразу к специалистам, разделяя потоки больных людей, от тех, кто пришел за справками», — заявил врио главы региона.
«Если это будет хорошим опытом, то он будет запущен по всем поликлиникам города и области», — добавил Любимов.