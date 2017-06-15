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9:26, 15 июня 2017 154
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МГУ вошел в топ-30 лучших университетов мира по репутации

МГУ вошел в топ-30 лучших университетов мира по репутации

Московский государственный университет имени Ломоносова занял 30-е место в международном репутационном рейтинге вузов по версии Times Higher Education (THE) в 2017 году, передает ТАСС. Отмечается, что МГУ стал единственным российским вузом, попавшим в топ-100.

«Московский университет в очередной раз подтвердил высокий статус ведущего мирового университета, заняв 30-е место в списке лучших университетов мира по версии престижного рейтинга THE. Московский университет второй год подряд занимает почетную 30-ю позицию благодаря ежедневной высокопрофессиональной работе профессорско-преподавательского состава, реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов в России и за рубежом», — сообщил ректор МГУ Виктор Садовнический.

Отмечается, что Московский университет в этом году обошел такие западные вузы, как Университет Эдинбурга (University of Edinburgh), Университет Вашингтона (University of Washington) и Мюнхенский университет (LMU Munich).


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