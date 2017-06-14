Прокуратура выявила нарушения в утилизации отходов на сасовском полигоне

Прокуратура выявила нарушения в утилизации отходов на полигоне в Сасовском районе. Он находится вблизи поселка «12 лет Октября». Об этом
В ходе проверки установлено, что ООО «Метком» арендовал полигон для захоронения твердых бытовых отходов 4 и 5 классов опасности. При этом предприятие ежеквартально не берет пробы воздуха, не контролирует состояние подземных, поверхностных и грунтовых вод, а также шумовое загрязнение.
Кроме того, на момент проверки на полигоне не было необходимого количества первичных средств пожаротушения. Сотрудников полигона не привили от столбняка.
В адрес руководителя «Меткома» внесли представление. Виновных лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.