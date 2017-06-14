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17:57, 14 июня 2017 773
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Николай Любимов не исключил сноса построек в Солотче

Николай Любимов не исключил сноса построек в Солотче

Врио рязанского губернатора Николай Любимов не исключила сноса уже возведенных объектов в Солотче. «Есть откровенные нарушения [в застройке поселка], которые нужно устранять. В том числе и путем сноса — ничего не поделаешь, закон надо соблюдать», — сказал он журналистам в среду, 14 июня.

«Мы можем сделать определенные шаги, в частности, разработать и утвердить охранные зоны, чтобы там просто невыгодно было по отдельности покупать участки, поскольку мы не разрешим на них строить индивидуальное и тем более высотное жилье, — заявил политик. — Надо все это очень быстро и грамотно сделать, чтобы не допустить застройки в дальнейшем».

Ранее в среду Любимов поднял эту тему, рассуждая о развитии туризма на областной конференции «Единой России». «Нам необходимо показывать людям такие памятники, которые, что называется, не стыдно показать. Памятники природы не должны выглядеть как сосновый бор, из которого торчат 25-этажные свечки», — сказал он.

Во вторник врио губернатора поручил создать на сайте областного правительства специальный раздел, где рязанцы смогут сообщить о незаконной застройке в Солотче.


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