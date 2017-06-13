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20:40, 13 июня 2017 401
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Незаконной застройке Солотчи посветят раздел на сайте правительства

Незаконной застройке Солотчи посветят раздел на сайте правительства

Незаконной застройке Солотчи посветят раздел на сайте областного правительства. С таким предложением на заседании во вторник, 13 июня, выступил Николай Любимов, сообщила пресс-служба исполнительного органа.

«В этом разделе каждый желающий сможет оставлять сведения о том, где на территории поселка ведется строительство. Соответствующие уполномоченные службы будут проводить проверку на месте, останавливать незаконное строительство и, если необходимо, обращаться в суд, в том числе по вопросу сноса самовольных построек. Я думаю, что правоохранительные органы нас поддержат в этом вопросе. Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять», — отметил врио губернатора.

Глава региона также поручил министерству имущественных и земельных отношений провести инвентаризацию всех договоров аренды земли и зданий, находящихся в государственной собственности.

Кроме того, политик выразил готовность провести встречу с руководителями рязанских строительных компаний: «Поскольку строителей напрямую затрагивают те вопросы, которые мы сегодня поднимаем, я планирую встретиться с застройщиками, чтобы выслушать их мнения и предложения. Я думаю, что мы сможем найти компромисс».


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