Незаконной застройке Солотчи посветят раздел на сайте правительства

Незаконной застройке Солотчи посветят раздел на сайте областного правительства. С таким предложением на заседании во вторник, 13 июня, выступил Николай Любимов, сообщила
«В этом разделе каждый желающий сможет оставлять сведения о том, где на территории поселка ведется строительство. Соответствующие уполномоченные службы будут проводить проверку на месте, останавливать незаконное строительство и, если необходимо, обращаться в суд, в том числе по вопросу сноса самовольных построек. Я думаю, что правоохранительные органы нас поддержат в этом вопросе. Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять», — отметил врио губернатора.
Глава региона также поручил министерству имущественных и земельных отношений провести инвентаризацию всех договоров аренды земли и зданий, находящихся в государственной собственности.
Кроме того, политик выразил готовность провести встречу с руководителями рязанских строительных компаний: «Поскольку строителей напрямую затрагивают те вопросы, которые мы сегодня поднимаем, я планирую встретиться с застройщиками, чтобы выслушать их мнения и предложения. Я думаю, что мы сможем найти компромисс».