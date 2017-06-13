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16:42, 13 июня 2017 205
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«Аэрофлот» ввел разовые выплаты при трудоустройстве пилотов

«Аэрофлот» ввел разовые выплаты при трудоустройстве пилотов

«Аэрофлот» вводит единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Авиакомпания сообщили, что 650 тысяч рублей будут выплачиваться командирам воздушного судна, 350 тысяч рублей — вторым пилотам, передает ТАСС.

«Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в „Аэрофлот“. На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты „Аэрофлота“, решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из группы „Аэрофлот“ прошло не менее трех лет», — уточнили в компании.

В летной отрасли, как сообщалось ранее, возникли проблемы: все больше пилотов уезжают работать в Азию. За последние 2,5 года туда отправилось более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства. Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля.


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