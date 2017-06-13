«Аэрофлот» ввел разовые выплаты при трудоустройстве пилотов

«Аэрофлот» вводит единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Авиакомпания сообщили, что 650 тысяч рублей будут выплачиваться командирам воздушного судна, 350 тысяч рублей — вторым пилотам, передает
«Эти выплаты будут производиться тем пилотам, которые впервые трудоустраиваются в „Аэрофлот“. На выплаты могут рассчитывать и бывшие пилоты „Аэрофлота“, решившие вернуться на прежнее место работы. Но выплата может быть произведена только тем, со времени увольнения которых из группы „Аэрофлот“ прошло не менее трех лет», — уточнили в компании.
В летной отрасли, как сообщалось ранее, возникли проблемы: все больше пилотов уезжают работать в Азию. За последние 2,5 года туда отправилось более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства. Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля.