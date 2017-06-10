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11:49, 10 июня 2017 1 739
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Рязанское минприроды передало белгородскому зоопарку три пары красных уток. Фото

Рязанское минприроды передало белгородскому зоопарку три пары красных уток. Фото

Министерство природопользования Рязанской области передало белгородскому зоопарку три пары красных уток — огарей. Их взяли из частного питомника, говорится в пресс-релизе.

Птиц передали в рамках приуроченных к Году экологии мероприятий. Еще один повод — день рождения зоопарка: 1 июня исполнился год с момента его появления на новой площадке.

Уток гендиректору зоопарка Николаю Белову передал почетный работник охотничьего хозяйства, начальник отдела регулирования и использования животного мира Сергей Корольков.

Отмечается, что до этого из белгородского зоопарка в «Окский государственный заповедник» привозили редкие виды журавлей.

Фото пресс-службы минприроды


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