Рязанское минприроды передало белгородскому зоопарку три пары красных уток. Фото

Министерство природопользования Рязанской области передало белгородскому зоопарку три пары красных уток — огарей. Их взяли из частного питомника, говорится в пресс-релизе.
Птиц передали в рамках приуроченных к Году экологии мероприятий. Еще один повод — день рождения зоопарка: 1 июня исполнился год с момента его появления на новой площадке.
Уток гендиректору зоопарка Николаю Белову передал почетный работник охотничьего хозяйства, начальник отдела регулирования и использования животного мира Сергей Корольков.
Отмечается, что до этого из белгородского зоопарка в «Окский государственный заповедник» привозили редкие виды журавлей.
Фото пресс-службы минприроды