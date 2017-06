Экс-ведущего «Топ Гир» Ричарда Хаммонда госпитализировали после ДТП

Экс-ведущего автомобильного шоу Top Gear Ричарда Хаммонда госпитализировали после ДТП. Авария произошла в швейцарском кантоне Санкт-Галлен, передает RT .

Спорткар Rimac Concept One, участвующий в телешоу The Grand Tour, в котором снимается Хаммонд, сошел с дороги и загорелся. Ведущего доставили в больницу вертолетом.

Коллега Хаммонда Джереми Кларксон подтвердил факт аварии в своем Twitter.

«Это была самая большая и самая страшная авария, которую я когда-либо видел, но невероятно, и к счастью, Ричард, кажется, в порядке», — написал Кларксон.

Фото TopGear Russia

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.