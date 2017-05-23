Взрыв в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, устроил террорист-смертник. Преступление совершил одиночка, который пронес с собой на арену взрывное устройство, передает
«Мы рассматриваем это как теракт, и, хотя мы считаем, что преступление прошлой ночью совершил одиночка, наша первостепенная цель — установить, были ли у него сообщники», — заявил главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс.
Нападавший погиб на месте. Полиция считает, что смертник принес с собой самодельное устройство, которое он привел в действие.
Сейчас проводится расследование.
Напомним, взрыв