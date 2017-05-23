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12:11, 23 мая 2017 370
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Взрыв в Манчестере устроил террорист-смертник — СМИ

Взрыв в Манчестере устроил террорист-смертник — СМИ

Взрыв в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, устроил террорист-смертник. Преступление совершил одиночка, который пронес с собой на арену взрывное устройство, передает Reuters со ссылкой на полицию.

«Мы рассматриваем это как теракт, и, хотя мы считаем, что преступление прошлой ночью совершил одиночка, наша первостепенная цель — установить, были ли у него сообщники», — заявил главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс.

Нападавший погиб на месте. Полиция считает, что смертник принес с собой самодельное устройство, которое он привел в действие.

Сейчас проводится расследование.

Напомним, взрыв произошел вечером в здании «Манчестер-Арены» после завершения выступления американской певицы Арианы Гранде.


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