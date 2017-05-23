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8:15, 23 мая 2017 1 270
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В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек. Видео

В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек. Видео

В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек, 59 госпитализированы. Еще нескольким помощь оказали на месте, сообщает северо-западное подразделение скорой помощи NHS в Twitter.

Взрыв произошел в фойе концертного комплекса «Манчестер Арена» вечером в понедельник во время заключительной части выступления американской певицы Арианы Гранде.

Пострадавших направили в шесть больниц.

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек, сообщает «РИА Новости».

Полиция предполагает, что случившееся было терактом. Пострадавшие получили осколочные ранения.


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