В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек. Видео

В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек, 59 госпитализированы. Еще нескольким помощь оказали на месте, сообщает северо-западное подразделение скорой помощи NHS в Twitter .

Взрыв произошел в фойе концертного комплекса «Манчестер Арена» вечером в понедельник во время заключительной части выступления американской певицы Арианы Гранде.

Пострадавших направили в шесть больниц.

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек, сообщает « РИА Новости ».

Полиция предполагает, что случившееся было терактом. Пострадавшие получили осколочные ранения.

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E