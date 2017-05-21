В США начали расследовать возможную утечку радиации в Хэнфорде

В США начали расследовать возможную утечку радиоактивных веществ в Хэнфордском ядерном комплексе. 9 мая на крупнейшем американском хранилище радиоактивных отходов обрушился тоннель, передает «
Работавшая на месте происшествия компания-подрядчик зафиксировала следы радиации на поисковом роботе и на одежде одного из сотрудников.
«Последовали установленные процедуры очистки, включающие изъятие зараженной одежды. Дальнейшее обследование рабочего показало отсутствие следов заражения», — рассказали представители компании.
Подрядчик уже провел одну экспертизу при помощи специальных инструментов. По ее результатам утечек радиации в Хэнфордском хранилище не было. Вместе с тем компания готовится к проведению дополнительной визуальной инспекции при помощи видео.
Власти штата Вашингтон призвали министерство энергетики США присоединиться к расследованию и удостовериться в том, что Хэнфордский ядерный комплекс не представляет угрозы.
Хэнфордский комплекс (расположен на берегу реки Колумбия, штат Вашингтон) после окончания Холодной войны прекратил производство плутония для американской ядерно-оружейной программы. За все время работы там произвели около 57 тонн оружейного плутония, что составило две трети от всего этого материала, выработанного в США.