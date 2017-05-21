Турецкие эксперты установили имя захороненного в Турции в XIX веке русского офицера. Могила, раскопанная во время строительных работ, принадлежит подполковнику русской армии Карлу Карловичу Ржепецкому, передает
В позапрошлом веке он служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии Первого Кавказского армейского корпуса. Ржепецкий был участником Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. После этой войны город Ардаган, где была обнаружена могила, перешел в состав Российской империи и был вновь захвачен Турцией лишь в 1914 году. Подполковник Ржепецкий скончался в 1894 году от болезни. После этого он был захоронен на русском военном кладбище.
Личность установили благодаря тому, что офицер был захоронен в мундире. Турецкие эксперты провели переговоры с российскими коллегами, чтобы идентифицировать останки. Изначально историки предполагали, что они принадлежат генералу Василию Гейману.
Останки передали в музей города Карс.
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