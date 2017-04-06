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15:42, 6 апреля 2017 282
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Рязанский избирком начал утверждать документы для губернаторских выборов

Рязанский избирком начал утверждать документы для губернаторских выборов

Рязанский облизбирком начал издавать нормативные акты по предстоящим губернаторским выборам. В четверг, 6 апреля, комиссия утвердила документы по сбору кандидатами подписей в свою поддержку: формы протокола об итогах сбора, списка подписавшихся, протокола и ведомости проверки.

Согласно региональному закону, кандидат должен собрать подписи 7% муниципальных депутатов и избранных глав поселений. Точное количество станет известно позже, сообщил журналистам секретарь избиркома Сергей Скобелев. По его словам, у части глав истекут полномочия и их исключат при расчетах. Ориентировочно от кандидатов ждут 218 подписей. Облдума должна назначить выборы в первой декаде июня. Они пройдут в единый день голосования — 10 сентября.

Напомним, врио губернатора Николай Любимов объявил о планах участвовать в выборах.


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