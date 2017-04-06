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18:20, 6 апреля 2017 104
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Любимов поручил укрепить берег Мокши в Кадоме

Любимов поручил укрепить берег Мокши в Кадоме

Врио рязанского губернатора Николай Любимов поручил укрепить берег Мокши в Кадоме. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Кадомский район Любимов посетил в четверг, 6 апреля, вместе с полномочным представителем президента ЦФО Николаем Овсиенко. Они уделили особое внимание паводковой ситуации на Мокше, разделяющей Кадом на две части. В этом году уровень паводковых вод в реке небольшой — 3,5 метра, угрозы подтопления Кадома нет.

Весной 2012 года поднявшаяся более чем на восемь метров Мокша подтопила 2 430 домовладений (порядка 80%). Ущерб понесли не только местные жители, но и инфраструктура района. Тогда на ликвидацию паводка из федерального бюджета выделяли 113,8 миллиона рублей.

В прошлом году на Мокше очистили русло на участке длиной 11 километров.

«То, что русло почистили, способствует лучшему пропуску паводковых вод, — рассказал глава администрации Кадомского района Василий Щевьев. — Еще одно необходимо для предотвращения угрозы населению во время разлива — это берегоукрепление».

Любимов поддержал его.

«На сегодня в плане обеспечения безопасности населения — это очень нужный проект. Необходимо добиваться его положительного решения», — отметил он.

Фото издательства «Пресса»


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