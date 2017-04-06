Врио рязанского губернатора Николай Любимов поручил укрепить берег Мокши в Кадоме. Об этом сообщило издательство «
Кадомский район Любимов посетил в четверг, 6 апреля, вместе с полномочным представителем президента ЦФО Николаем Овсиенко. Они уделили особое внимание паводковой ситуации на Мокше, разделяющей Кадом на две части. В этом году уровень паводковых вод в реке небольшой — 3,5 метра, угрозы подтопления Кадома нет.
Весной 2012 года поднявшаяся более чем на восемь метров Мокша подтопила 2 430 домовладений (порядка 80%). Ущерб понесли не только местные жители, но и инфраструктура района. Тогда на ликвидацию паводка из федерального бюджета выделяли 113,8 миллиона рублей.
В прошлом году на Мокше очистили русло на участке длиной 11 километров.
«То, что русло почистили, способствует лучшему пропуску паводковых вод, — рассказал глава администрации Кадомского района Василий Щевьев. — Еще одно необходимо для предотвращения угрозы населению во время разлива — это берегоукрепление».
Любимов поддержал его.
«На сегодня в плане обеспечения безопасности населения — это очень нужный проект. Необходимо добиваться его положительного решения», — отметил он.
Фото издательства «