Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:05, 10 апреля 2017 37
 0    0

Скончался прокурор Кадомского района

Скончался прокурор Кадомского района

Фото: Pixabay.com

Скончался прокурор Кадомского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Александр Табаков проработал в прокуратуре более 15 лет. Он начал работать помощников прокурора, затем в разное время был старшим помощником и заместителем Касимовского межрайонного прокурора.

В 2014 году Табакова назначили на должность прокурора Кадомского района.

«Не стало хорошего человека, которого отличала исключительная порядочность, доброта, умение строить взаимоотношения с людьми, честность и отзывчивость, взаимовыручка», — отметили в пресс-службе органа.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:05, 10 апреля 2017
Скончался прокурор Кадомского района
12:58, 10 апреля 2017
В центре Москвы мужчина устроил гонки на «Феррари» 1
12:28, 10 апреля 2017
Житель Ряжского района зарезал сына
12:00, 10 апреля 2017
Двоим рязанцам грозит три года тюрьмы за хранение марихуаны
11:14, 10 апреля 2017
Под Рязанью перевернулась «Киа Рио». Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«ЭР-Телеком» подвел итоги года

«ЭР-Телеком» подвел итоги года

Выручка компании увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 28 208 миллионов рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 6 апреля 2017 26 926
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
13:27, 8 апреля 2017 26 305
На рязанский митинг против террора пришли Любимов, мусульмане и еще пять тысяч человек. Фоторепортаж 7
11:03, 31 марта 2017 25 794
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
10:37, 4 апреля 2017 18 913
Сдали нервы. Рязанец вызвал полицию из-за отсутствия талонов в детской поликлинике 8
12:09, 30 марта 2017 18 502
Любимов посетил завод «Эластик» в Шиловском районе. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум