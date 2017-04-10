Скончался прокурор Кадомского района. Об этом сообщила
Александр Табаков проработал в прокуратуре более 15 лет. Он начал работать помощников прокурора, затем в разное время был старшим помощником и заместителем Касимовского межрайонного прокурора.
В 2014 году Табакова назначили на должность прокурора Кадомского района.
«Не стало хорошего человека, которого отличала исключительная порядочность, доброта, умение строить взаимоотношения с людьми, честность и отзывчивость, взаимовыручка», — отметили в пресс-службе органа.